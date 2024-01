Sala vieta manifestazioni pro Palestina di domani. Meloni: Cortei preoccupano, rimane diritto

"Il prefetto mi ha detto che sono allineati con il ministro Piantedosi, quindi che salvo novità dell'ultimo momento le manifestazioni pro Palestina saranno vietate". E' quanto ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro con gli studenti a Palazzo Marino, sede del Comune, nell'ambito del Giorno della Memoria.

"Per me è difficile entrare in queste dinamiche e non è una cosa che riguarda solo Milano - ha aggiunto sulla possibilità che domani i cortei pro Palestina siano vietati -, quindi penso che sia insensato mettersi a discutere o a commentare una decisione del genere".

Meloni, cortei? Ci preoccupano ma diritto a manifestare c'è

"E' una questione che ci preoccupa abbastanza in questo momento al di là del merito delle manifestazioni perché in Italia, come sapete, rispettiamo il diritto di manifestare. Ci sta lavorando Piantedosi, vediamo cosa emerge". L'ha detto la premier Giorgia Meloni riferendosi alle manifestazioni per la Giornata della memoria, a margine della cerimonia per la Memoria in corso al Quirinale.

Piantedosi, valutare il rinvio dei cortei pro Palestina

Valutare lo spostamento ad altra data delle manifestazioni pro Palestina previste per il 27 gennaio, Giorno della memoria. Con una circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza si invitano infatti i questori a considerare di spostare ad un altro giorno le manifestazioni previste per sabato prossimo, in particolare a Roma e Milano, "così garantendo la libertà di manifestazione che, nel caso di specie, va contemperata con il valore attribuito alla Giornata della memoria". Perchè quelle manifestazioni nel giorno in cui si ricordano le vittime dell'Olocausto potrebbero ledere "alcuni valori sanciti dalla legge, come la commemorazione della Shoah".



Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha comunque previsto che per le manifestazioni di sabato dovranno essere predisposte idonee misure di prevenzione e sicurezza, "in considerazione della perdurante minaccia terroristica". Soddisfatta la comunità ebraica di Roma che aveva chiesto di vietare il corteo a Roma promosso da studenti palestinesi che per lanciarlo avevano preso in prestito parole di Primo Levi. "Siamo contenti che siano state riconosciute le nostre ragioni. Ringraziamo le istituzioni, a cominciare dal ministro Piantedosi e tutte le articolazioni del ministero dell'Interno, per la sensibilità che hanno dimostrato. È stata una decisione giusta e di buon senso", ha detto il presidente Victor Fadlun.





Intanto stamane, alla chiusura dell'evento 'Giornata della memoria 2024 per non dimenticare' all'ateneo Roma Tre, due studentesse hanno preso polemicamente la parola. "Perché il corteo del 27 gennaio - hanno chiesto - dovrebbe essere un problema? Quanto sta avvenendo a Gaza non è quanto avvenuto nel ghetto di Varsavia? Non possiamo fare a meno di chiedere per quale motivo non possiamo anche prendere le parti dei palestinesi che stanno vivendo un genocidio: sono stati sterminati 20 mila civili e questa non può essere considerata una difesa".

Sul palco, davanti a loro, aveva da poco preso la parola proprio il presidente della comunità ebraica di Roma, Fadlum, che aveva detto: "Il mondo capovolto è pensare di poter autorizzare un corteo antisemita che usa e abusa le parole di Primo Levi come arma contro di noi. Il tragico risveglio del 7 ottobre dimostra quanto sia facile capovolgere il mondo, essere negazionisti. Noi ebrei non abbiamo paura, non più dai tempi dei rastrellamenti, non ci nasconderemo più e non staremo in silenzio". Per Nando Tagliacozzo, testimone della Shoah, la manifestazione organizzata a Roma il 5 dicembre scorso contro l'antisemitismo promossa dalla Comunità ebraica di Roma e dalle Comunità ebraiche italiane alla quale hanno aderito tutti gli esponenti politici, "non la dovevamo promuovere noi ma avrebbe dovuto essere il mondo civile, la politica, a rassicurare noi ebrei". E anche per Irene Shashar, sopravvissuta all'Olocausto, "dopo il 7 ottobre è tornato l'antisemitismo, gli ebrei oggi di nuovo hanno paura di vivere in Europa. Avevamo detto che 'mai più' avrebbe significato 'mai più' e invece siamo ancora qui a dovere difendere le nostre vite".

