Spari in strada nella notte a Roma.

Un ragazzo marocchino di 24 anni è stato ferito su via Casilina all'altezza di piazza degli Alcioni. E' stato soccorso e portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia. Sarebbero tre i bossoli trovati sull'asfalto.





