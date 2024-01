Operaio schiacciato a Monfalcone in Fincantieri, è grave

Un operaio di 23 anni, di origini bengalesi, è rimasto schiacciato da un ponteggio all'interno dei cantieri navali di Fincantieri a Monfalcone (Gorizia): il giovane è stato ricoverato all'ospedale triestino di Cattinara in codice rosso. Ha subito un trauma cranico e toracico, la prognosi è riservata.

L'infortunio è avvenuto questa mattina verso le 8.30.

L'operaio è rimasto schiacciato da pesanti strutture metalliche per la cui rimozione sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Questi utilizzando un autogru sono riusciti a liberare il giovane che è stato poi preso in carico dai soccorsi sanitari.

L'area del sinistro, su disposizione della magistratura, è stata posta sotto sequestro. Sono in corso anche operazioni di messa in sicurezza di parti ancora instabili.

Dopo l'infortunio, le sigle sindacali hanno proclamato lo sciopero immediato all'interno di Fincantieri.

Non è ancora ben chiara la dinamica dell'incidente e l'azienda sta tentando di ricostruirla in maniera dettagliata.

Si sta anche cercando di capire se la forte bora che soffia nel golfo di Trieste dalla notte scorsa possa avere avuto un ruolo.

Secondo una ricostruzione, al momento dell'incidente il giovane si trovava sulla passerella dell'ascensore dal ponte 16 che si è sganciata dalla nave, probabilmente a causa della forte bora.

Per escludere l'eventuale coinvolgimento di altre persone, i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno compiendo una serie di immersioni nelle acque del cantiere.



