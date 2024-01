Piantedosi,Libia e Tunisia hanno evitato arrivo 121mila migranti

"La collaborazione con Tunisia e Libia ha impedito nel 2023, tra persone di cui è stata fermata la partenza ed altre recuperate in mare, l'arrivo in Italia di 121mila migranti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi in audizione al Comitato Schengen, aggiungendo che nel 2022 e nel 2023 sono stati arrestati 550 scafisti.

Lo scorso anno, ha spiegato Piantedosi, "sono arrivati 157mila migranti, contro i 105mila del 2022. I minori non accompagnati sono stati 17mila contro i 14mila dell'anno precedente. C'è stato - ha sottolineato - un sensibile incremento che però ha subito un allineamento nel corso dei mesi ed è stato stato contenuto al di sotto del 50%. Il dato - ha aggiunto - non coincide con l'obiettivo del Governo ma ci sarebbero stati numeri più alti se non avessimo adottato le misure che abbiamo adottato in questi mesi".

Il sistema di accoglienza, ha proseguito il ministro, "ha retto di fronte ad un afflusso straordinario. Sono ospitati attualmente circa 140mila migranti".



