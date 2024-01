Identità di genere, universitari Cagliari possono cambiare nome

Un nome da studente universitario diverso da quello anagrafico. Anche contro ogni forma di discriminazione connessa all'identità di genere. L'Università degli Studi di Cagliari ha emanato il nuovo "Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere alias". Obiettivo garantire le pari opportunità e il benessere lavorativo. Il direttivo dell'associazione studentesca Unica Lgbt è sicuro: "sarà un deterrente a possibili abbandoni della carriera universitaria che possono esserci stati nel passato per via di un mancato riconoscimento dell'identità e della dignità delle singole persone".

Ester Cois, delegata del rettore per l'Uguaglianza di Genere, spiega perché si tratta di un traguardo importante: "La consapevolezza della propria responsabilità cruciale rispetto al tema della garanzia dei diritti personali di tutte e tutti ha condotto Unica a essere una delle prime università italiane, già nel 2018, a dotarsi di questo fondamentale strumento in tema di policies inclusive, originariamente destinato alla sola popolazione studentesca. La stretta collaborazione tra il Comitato unico di garanzia e il settore del Coordinamento servizi agli studenti e studentesse, ha marcato un intenso processo di elaborazione delle proposte di modifica al Regolamento vigente, in coerenza con le linee guida diffuse dalla conferenza nazionale degli organismi di Parità delle Università italiane".

Un percorso durato 3 anni, non facile, sottolinea Unica Lgbt: "La necessità di agitare le acque, dibattere e difendere questa battaglia come studentə ha richiesto un impegno non trascurabile da parte dei singoli. Prima con l'approvazione e poi l'inserimento della modifica, possiamo dire con entusiasmo che Unica ha fatto dei passi realmente significativi verso l'inclusione e la parità di genere, nostri capisaldi da sempre, e per cui non possiamo che esprimere estrema felicità e sollievo". L'attivazione della carriera alias può essere richiesta da ogni persona appartenente a qualunque titolo alla comunità accademica dell'Università di Cagliari che desideri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico.



