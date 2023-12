Natale sulla Sea Watch per 118 migranti

Natale sulla Sea Watch 5 per 118 migranti soccorsi ieri nel Mediterraneo centrale dalla nave della ong tedesca. Il naufrago più piccolo ha solo 3 anni, informa la Sea Watch

L'Italia ha assegnato il porto Marina di Carrara alla Sea Watch 5 che ieri ha soccorso 119 migranti. La destinazione, lamenta la ong tedesca, "dista circa 1.150 km. Lo scopo di questi porti distanti è quello di tenere le navi di soccorso lontane dall'area delle operazioni in modo da non poter salvare altre persone in difficoltà".



