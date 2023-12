Ribaltando la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado in Assise a Macerata, la Corte d'Assise d'Appello di Ancona ha assolto perché il fatto non sussiste Leopoldo Wick, 60enne infermiere ascolano, dall'accusa di aver ucciso alcuni anziani nella Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Offida (Ascoli Piceno) mediante indebita somministrazione di farmaci tra il 2017 e il 2018. I giudici hanno ordinato l'immediata scarcerazione dell'imputato.





