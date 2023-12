Da un ciclone all’altro, Ponte dell’Immacolata a rischio maltempo

La perturbazione atlantica che ha portato un po’ di neve al Nord, con qualche fiocco anche in Pianura Padana, sfila verso il Centro-Sud lasciando rapidamente la scena meteo settentrionale.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il ciclone di lunedì 4 si sposta verso le regioni centrali e meridionali, con le ultime residue deboli fioccate al piano tra Emilia e Friuli.

Dal pomeriggio il nord tornerà asciutto, mentre sono attese forti piogge dalla Toscana alle Marche, in seguito su tutto il Centro, la Campania, la Sicilia e la Puglia e dalla sera anche sul resto del meridione. Insomma, il veloce passaggio di neve a bassa quota sulla Pianura Padana lascia il posto alle piogge, anche intense, con neve fresca sull'Appennino solo oltre i 1300-1600 metri. Torniamo ad uno scenario più autunnale anche se le temperature rimarranno sotto media almeno fino al 7 dicembre.

Nel dettaglio, le piogge di oggi si sposteranno verso i Balcani mercoledì con qualche rovescio ancora al Sud e sul versante adriatico, poi per Sant’Ambrogio il tempo sarà bello ovunque, un po’ rigido al mattino e leggermente sotto media al pomeriggio. Per la Festa dell’Immacolata è confermato l’arrivo di un ciclone, dalla traiettoria incerta: fino ad ieri sembrava puntare anche il Nord, con gli ultimi aggiornamenti dei modelli il bersaglio del Ciclone dell’Immacolata sembra essere diretto verso le Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia con fenomeni potenzialmente anche alluvionali. Le piogge, poi, nella giornata di sabato bagneranno tutto il Sud (attesi fenomeni forti in Calabria), mentre al Nord l’Anticiclone delle Azzorre riporterà per più giorni condizioni stabili e soleggiate. Dalla Festa dell’Immacolata torneranno gradualmente temperature più miti, senza il freddo pungente e ventoso degli ultimi giorni: alcune mappe confermano la presenza di un campo di alta pressione ad oltranza con valori termici sopra media e condizioni stabili fino a Natale. Ma per le tendenze meteo, sempre meglio usare i piedi di piombo: per adesso prepariamoci alle piogge intense direzione Centro-Sud.

NEL DETTAGLIO

Martedì 5. Al nord: instabile al mattino con residue nevicate, migliora nel pomeriggio. Al centro: rovesci su Toscana, Umbria e Lazio, meno diffusi altrove. Al sud: peggiora forte in Campania, poi Sicilia, quindi Gargano e Salento sparse altrove.

Mercoledì 6. Al nord: bel tempo, ventoso. Al centro: soleggiato e ventoso. Al sud: qualche rovescio sul basso Tirreno.

Giovedì 7. Al nord: bel tempo. Al centro: soleggiato. Al sud: soleggiato.

Tendenza: da venerdì ciclone con neve in pianura sul Piemonte e maltempo su Isole Maggiori; weekend soleggiato salvo ultimi fenomeni sabato al Sud.

