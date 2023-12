Domani i funerali di Giulia, Turetta potrà vedere la cerimonia in tv

Nel carcere di Verona Filippo Turetta gode dei diritti riconosciuti a tutti i reclusi, e può quindi guardare anche la tv. Se domani lo vorrà, spiegano fonti qualificate all'ANSA, nulla vieta che possa assistere alle dirette televisive che trasmetteranno i funerali di Giulia, a Padova. "E' un detenuto come gli altri, e si rende conto di quello che ha fatto" spiegano le stesse fonti: "sta prendendo le misure con la realtà del carcere, che la prima volta è uno shock". Il 22enne è in cella con un detenuto di 50-60 anni, un 'angelo custode', che in accordo con la direzione ha accettato di 'seguirlo'.

La gigantografia di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, affissa fino ad oggi sulla parete del Municipio di Vigonovo, è stata trasferita a Padova per il funerale e collocata nello spazio antistante la basilica di Santa Giustina dove si terranno le esequie. Gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico a Vigonovo, ad eccezione dell'ufficio di Stato Civile, dalle 11 alle 13 di domani sempre nel corso dei funerali. Sono gli atti previsti dall'ordinanza firmata oggi dal sindaco Luca Martello. "Ritengo di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino in segno di cordoglio, di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei familiari - scrive il sindaco -. lnvito anche le attività private, le associazioni, la scuola e le famiglie a riverberare nell'intera giornata di martedì, e nelle due ore indicate, particolari azioni e segni di adesione e condivisione al lutto e alla riflessione".

Per il resto il Comune seguirà le indicazioni del presidente della Regione che ha invitato tutte le istituzioni a porre le bandiere a mezz'asta e i cittadini e le attività a partecipare al lutto. Su richiesta della stessa Regione inoltre saranno i volontari della Protezione Civile di Vigonovo a portare il gonfalone della Regione durante il funerale.

Modifica della viabilità e 'blindatura' dell'area di Santa Giustina e parte di Prato della Valle, domani a Padova, per i funerali, alle 11.00. Il Comune ha emesso una dettagliata ordinanza per tutta la durata delle esequie, a partire dalle 9.00 fino alle 13.00, considerato che "è prevista un'alta partecipazione sia di autorità che di cittadini, che potranno seguire la cerimonia anche dall'esterno della basilica attraverso due maxi schermi". Quindi per "garantire l'ordinato svolgimento della cerimonia funebre, si rende necessario adottare una serie di provvedimenti temporanei di viabilità nel comparto viario di Prato della Valle". Le modifiche riguardano il transito degli automezzi, l'uso della Ztl e l'istituzione di divieti di sosta.

Video 'Ai funerali di Giulia parlero' per lei'. Attesi in 10mila

Riproduzione riservata © Copyright ANSA