Occupava i binari l'auto travolta da un treno in Umbria

Occupava i binari al momento dell'arrivo del treno la Fiat Panda che è stata travolta nella notte dal treno regionale Ancona-Foligno a un passaggio a livello presso la frazione Rigali di Gualdo Tadino.

E' quanto sta emergendo dagli accertamenti condotti dai carabinieri. Il conducente dell'auto è stato portato all'ospedale di Branca per accertamenti ma è risultato illeso.

Le cause dell'incidente, avvenuto verso le 23 di sabato, sono in corso di accertamento da parte del personale dell'Arma.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118.

La circolazione lungo la ferrovia Foligno-Ancona nel tratto interessato dall'incidente è ripresa intorno alle 2.30 di domenica. Trenitalia ha spiegato che i tre viaggiatori presenti a bordo del treno coinvolto nell'incidente sono stati accompagnati in taxi a Foligno.

Rfi ha quindi subito verificato che il passaggio a livello "risulta correttamente funzionante". Secondo gli accertamenti dell'azienda la Panda avrebbe cercato di attraversare le sbarre che si stavano chiudendo, "contravvenendo - viene specificato - a quanto prescrive l'articolo 147 del codice della strada che regola i comportamenti da tenere negli attraversamenti".



