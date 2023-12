Forti venti e piogge intense dal Tirolo alle Marche

Forti venti e piogge intense: dall'Alto Adige alle Marche, il maltempo colpisce oggi varie regioni, dove si registrano danni di ogni tipo e numerosi interventi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile.

Caos neve in Tirolo, l'Alto Adige spaccato in due

Caos neve in Tirolo e l'Alto Adige spaccato in due, con 30 centimetri di neve al Brennero e più a sud pioggia anche in quota. Si presenta così il primo assaggio di questo inverno.

Sul versante nord della cresta di confine, in Austria, nelle scorse ore sono caduti fino a 60 centimetri di neve, causando chiusure e ritardi non solo sulle strade ma anche per i collegamenti ferroviari, così verso Monaco e Salisburgo. In Tirolo 4.000 utenze attualmente sono senza corrente elettrica.

L'Alto Adige si presenta invece diviso: a nord con l'arrivo dell'aria fredda dall'Austria la neve scende fino a quote basse, mentre a sud - a causa della corrente calda che spinge dall'Italia - piove fino a 1500-2000 metri. Con il passare delle ore i fenomeni si esauriranno nelle valli grazie all'arrivo del Föhn, mentre in montagna continueranno fino al pomeriggio, così il bollettino meteo della Provincia di Bolzano.

Tromba d'aria nella notte a Bojano, danni ingenti

Danni ingenti nell'area matesina a causa del forte vento. Nella notte molti gli interventi dei Vigili del fuoco per fronteggiare le emergenze. La zona più colpita è quella di Bojano (Campobasso) dove una tromba d'aria ha danneggiato diverse auto. In città anche tetti scoperchiati e danni ingenti con alcune strade invase da vetri, mattoni, rami, cartelloni.

Onde oltre 4 metri, traffico marittimo sospeso al porto di Livorno

Traffico marittimo sospeso nel porto di Livorno per le condizioni meteomarine proibitive. Da stamani intorno alle 5 il vento di Libeccio sopra i 50 nodi, come segnalano dall'Avvisatore marittimo del porto, con onde oltre i 4 metri ha paralizzato le attività a banchina impedendo

l'attracco di navi e traghetti. Al momento sospesi i collegamenti con le isole.

Gli ultimi due ingressi in porto sono stati intorno alle 3.40 quelli della Mega Express 2 proveniente da Golfo Aranci, che ha anticipato l'attracco, e alle 5.40, con qualche difficoltà nonostante i due rimorchiatori in appoggio, della Moby Vincent, anch'essa proveniente dalla Sardegna. Nel canale di Piombino invece collegamenti regolari per l'isola d'Elba, confermano dalla capitaneria piombinese, a parte la

compagnia Blue Navy che ha sospeso le corse del traghetto Acciarello.

A causa poi della fortissima mareggiata la Protezione civile del Comune di Livorno - che per l'allerta arancione per vento e mareggiate oggi aveva già disposto la chiusura di parchi e cimiteri - ha chiuso al traffico il viale Italia, sul lungomare, tra piazza San Jacopo e via Forte dei Cavalleggeri. Annullata anche la giornata di corse al galoppo all'ippodromo Caprilli per il forte vento. Sistema Cavallo, la società che gestisce l'impianto, comunica che non sussistono le condizioni per svolgere la giornata di corse programmata in sicurezza.

Nella notte rovesci e temporali si sono registrati, come riferito intorno alle 3 dal governatore Eugenio Giani sui social, "in particolare sulle zone nord occidentali, in estensione nelle prossime ore verso est, che hanno portato all'aumento dei livelli dei fiumi in queste aree. Il Magra a Villafranca in Lunigiana ha superato il primo livello di guardia e si trova a circa 2,5 metri".

Riguardo alla provincia di Firenze, informa la Protezione civile della Metrocittà, nell'arco di tre ore, dalla 4 alle 7 circa, piogge diffuse

(cumulato massimo 42 mm a Nave di Rosano) ma livelli dei corsi d'acqua principali regolari mentre "le precipitazioni, associate a locali colpi di vento, stanno determinando locali criticità alla viabilità con detriti e rami sul piano viario".

"A Marina di Pisa, dove ci sono mareggiate e raffiche a 112km/h, l'acqua del mare è entrata nelle strade provocando allagamenti.

Interventi in corso per alcuni alberi caduti per il forte vento", riferisce lo stesso Giani. Sul posto al lavoro vigili del fuoco e Protezione civile

anche per fronteggiare cadute di rami pericolanti e tegole dai tetti. Marina di Pisa era stata colpita da una mareggiata fortissima,

con allagamenti e disagi, anche il 3 novembre scorso.

In Liguria raffiche di vento fino a 143 km/h

Venti forti o di burrasca di provenienza sudoccidentale hanno insistito sulla Liguria nella notte con raffiche fino a 90-100 chilometri all'ora sulla costa spezzina e diffusamente oltre 120-140 chilometri all'ora sui crinali appenninici più esposti, la raffica massima di 143 chilometri all'ora è stata registrata a Tanadorso in provincia di Genova. Sono i dati registrati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal).

Vari gli interventi dei vigili del fuoco nella notte a causa degli alberi caduti sulle strade in particolare nell'entroterra del centro-levante ligure. Registrati diversi smottamenti e alberi caduti in particolare in Val Trebbia e nell'entroterra del Tigullio. Sulla strada statale 586 nel Comune di Borzonasca all'altezza del bivio per Levaggi una frana ha travolto una pensilina del trasporto pubblico senza provocare feriti. Sul posto sono presenti i tecnici di Anas.

Il mare in Liguria è agitato con mareggiate di libeccio sulle coste esposte, l'onda più significativa di 3.4 metri è stata registrata dalla boa della Spezia. La nuova violenta mareggiata sta flagellando il Levante ligure con onde che lambiscono la linea ferroviaria a Lavagna e la via Aurelia in località S.Anna a Sestri Levante. A causa dei detriti portati dalle onde sono state chiuse al traffico via Colombo a Riva Trigoso e via Pilade Queirolo a Sestri Levante.

Nelle ultime ore precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio moderato, più insistenti nelle aree interne di Levante. Nel genovesato il picco di piena è transitato nelle sezioni del Trebbia e dell'Aveto, non sono state segnalate particolari criticità. Nello spezzino il picco di piena del Magra sta transitando in questi momenti. Al momento non sono attese particolari criticità legate al transito della piena.

Raffiche di vento, alberi caduti e disagi nel Riminese

Le forti raffiche di vento che dalla scorsa notte spirano sul Riminese hanno causato, sul territorio provinciale, la caduta di rami e alberature a terra, anche sulla sede stradale. A quanto si è appreso sono stati 150 gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco - in costante collaborazione con la Protezione Civile e le forze dell'ordine - mentre continuano le segnalazioni di disagi legati alle folate di 'garbino', vento caldo che sta soffiando da ieri.

L'Arpae e la Protezione Civile regionale avevano disposto, nelle scorse ore, una allerta di colore arancione proprio per il forte vento su diverse aree dell'Emilia-Romagna oltre a una allerta rossa, per la giornata di oggi, per il rischio di frane, ruscellamenti e piene dei fiumi nella pianura reggiana e parmense.

A causa delle raffiche di vento che soffiano sul Riminese sarebbero rimasti danneggiati, sempre a quanto si è appreso, dei tralicci della corrente elettrica e disagi sarebbero stati registrati per le impalcature in alcuni cantieri.

Aipo; allerta per i fiumi emiliani, attenzione alla piena dell'Enza

Allerta sui fiumi "emiliani e in alcuni casi lombardi" 'da parte dell'Aipo, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po secondo cui "le intense precipitazioni delle scorse ore hanno provocato un repentino e consistente innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua".

Di particolare importanza, viene evidenziato, "la piena in corso dell'Enza", nel Parmense, "che potrebbe raggiungere la soglia 3 di criticità a Sorbolo nella tarda mattinata di oggi, ma anche di Taro e Parma, per il quale è nuovamente entrata in funzione la cassa di espansione, e del Secchia".

A fronte della situazione, prosegue l'Aipo in una nota, il personale "è attivo da ieri, nel corso della scorsa nottata e per tutto il periodo interessato dai fenomeni di piena, al fine di attuare le operazioni di monitoraggio, gestione delle opere idrauliche ed eventuale pronto intervento in caso di necessità, in coordinamento con tutti gli Enti dei sistemi di protezione civile locali e regionale".

Vento forte nel pescarese, alberi caduti e tragedia sfiorata

Vento fortissimo su tutta la costa adriatica abruzzese da ieri sera, con numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami danneggiati. Rischio tragedia invece a Spoltore dove un grosso pino è crollato sulla strada in pieno centro cittadino piombando per fortuna sullo

spazio tra due abitazioni. L'albero che ha almeno 50 anni ha tagliato la strada bloccandola e danneggiando un muro di recinzione: poco più in là sarebbe caduto sulle abitazioni: a quanto si è appreso l'intervento dei vigili del fuoco intervenuti sarà lungo per mettere in sicurezza la zona ed eliminare il problema.

