Una fuoriuscita di vapore per la rottura di una colonna che si trova al piano sottostante al pronto soccorso. E' quanto accaduto al policlinico Umberto I di Roma dove in serata è scattato l'allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo riferiscono fonti ospedaliere. Durante le operazioni sono stati spostati circa trenta pazienti. Non si registrano feriti.

