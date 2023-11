Maxi rissa tra giovani a Trieste, accoltellate due persone

Una maxi rissa c'è stata questa sera a Trieste, in piazza Carlo Alberto, alla quale hanno partecipato oltre venti persone, tutte giovani e perfino minorenni, e straniere. Lo riporta sul suo sito il quotidiano Il Piccolo specificando che due bande di ragazzi, una afghana e una pachistana, si sono affrontate con spranghe, bastoni, coltelli e una pistola giocattolo. Al termine, sono rimasti feriti due giovani, ai quali sono stati inferti colpi di coltello. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Cattinara, uno con ferite al torace e uno con ferite all'addome e a un braccio. Le loro condizioni, tuttavia, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e i sanitari del 118, con una automedica e una ambulanza. La polizia sta conducendo le indagini per accertare le cause della rissa e ricostruirne la dinamica.



