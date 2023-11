Arriva il freddo polare al nord, forti nevicate sulle Alpi

Il freddo polare, che sta imperversando sul centro Europa, lambisce il nord Italia portando abbondanti nevicate sulle Alpi. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Nelle prossime ore, avremo una tregua con sole prevalente, poi tra giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre troveremo tante precipitazioni nevose sulle Alpi e qualche fiocco al nordovest in pianura e possibili nubifragi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Un altro periodo perturbato con allerta per possibili piene fluviali.

Dal weekend una nuova ondata di freddo dalla Russia inizierà ad affluire verso l'Italia e sabato torneranno le nevicate a quote collinari e maltempo dal nord verso il centro. Per domenica sono previste forti gelate al mattino ma con cieli più sereni in un contesto rigido.

Per Sant'Ambrogio i modelli meteo intravedono, infine, la possibilità di una discesa di aria artica che punta dritto al cuore dell'Italia con valori termici record che non si registrano da anni.

Nel dettaglio: -

Mercoledì 29. Al nord: poco nuvoloso, gelate diffuse in pianura. Al centro: sereno o poco nuvoloso. Al sud: un pò instabile sul basso Tirreno.

Giovedì 30. Al nord: piogge diffuse, neve al primo mattino fin quasi in pianura al nordovest. Al centro: maltempo specie sulle tirreniche. Al sud: peggiora in Campania.

Venerdì 1. Al nord: neve forte in montagna, piogge diffuse in pianura. Al centro: rovesci sull'alta Toscana, venti fortissimi da sud. Al sud: bel tempo, ma molto ventoso.

Tendenza: sabato, veloce maltempo al nord poi verso il Centro, Domenica piuttosto fredda.



