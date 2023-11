Cade un albero a Roma, morta una donna

Una donna è morta dopo esse stata colpita da un albero a Roma. E' accaduto in via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense. Sul posto 118, polizia e polizia locale.

Secondo quanto si apprende, la vittima aveva 81 anni ed era in compagnia del figlio, rimasto illeso, ma soccorso in stato di shock. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di stato. In via precauzionale il tratto è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuate le verifiche sugli altri alberi. Si ipotizza il vento forte possa aver contribuito alla caduta dell'albero.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato in via di Donna Olimpia, dove questa mattina la caduta di un albero ha causato la morte di una donna.

Cadono rami da un albero, una donna ferita a Roma

Una donna che camminava sul marciapiede è rimasta ferita dalla caduta di rami nel quartiere Alessandrino a Roma. E' accaduto in via del Pergolato. Sul posto vigili del fuoco e 118. Sono oltre 70 gli interventi effettuati finora dai dai vigili del fuoco nella capitale e provincia per alberi o rami caduti a causa delle forti raffiche di vento. A quanto riferito, altre 80 richieste sono al momento in coda.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA