Orfani di femminicidio, uno su 3 ha assistito alla morte della madre

Dei 157 orfani presi in carico dai quattro progetti finanziati dall'impresa sociale 'Con i Bambini' - l'organizzazione che si occupa del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile stanziato dal governo - nel 36% dei casi erano presenti durante l'uccisione della mamma. Anche se non ci sono stime ufficiali su quanti siano gli orfani delle vittime di femminicidio in Italia, altri 260 in tutta Italia a breve inizieranno anch'essi un percorso di sostegno.

