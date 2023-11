Turista italiana di 65 anni uccisa da un'onda anomala a Tenerife 

Travolta da un'onda anomala mentre passeggiava sulla spiaggia a Tenerife, la più grande delle isole Canarie dove si trovava in vacanza. È morta così una 65enne di Tresivio (Sondrio). Come riportato oggi dal quotidiano locale La Provincia di Sondrio, la donna, ex dipendente del Settore Caccia e Pesca dell'amministrazione provinciale, in pensione da un anno, era arrivata a Tenerife circa dieci giorni fa con il compagno, come lei volontario della Protezione civile Ana. Ieri mattina la 65enne è stata colpita da un'onda mentre si trovava sulla battigia ed è morta annegata.

