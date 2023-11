Sequestrati 5.400 coltelli 'made in Italy' prodotti in Cina

I finanzieri del Comando provinciale di Pordenone e i funzionari dell'Ufficio delle Dogane hanno rinvenuto e sequestrato, in un'azienda dello storico comparto di Maniago (Pordenone), 5.400 articoli di coltelleria, prodotti in Cina, falsamente contrassegnati dal marchio "Made in Italy". Denunciato il rappresentante legale della società, che è stata a propria volta deferita per la responsabilità amministrativa.

Altri 1.600 coltelli, privi delle informazioni obbligatorie sull'origine dei prodotti e pronti per la vendita, sono stati sequestrati in via amministrativa.

L'iconica dicitura "Made in Italy" vergata sulle lame è stata sconfessata dal ritrovamento, da parte delle Fiamme Gialle, dell' inequivocabile origine estera, attestata dalla documentazione contabile e doganale.

Guardia di Finanza e Adm hanno anche comminato all'azienda una sanzione amministrativa - che va da 10mila a 250mila euro - per violazione della relativa legge.



