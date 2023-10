Hacker anti-Israele attaccano siti di 3 aeroporti italiani

Mysterious team Bangladesh, gruppo di hacker che si è fatto notare in passato per attacchi soprattutto contro siti indiani ed israeliani, ha preso di mira tre aeroporti italiani: quelli di Valle d'Aosta, Calabria e Puglia.

Gli attacchi sono di tipo Ddos (Distributed denial of service) ed hanno determinato rallentamenti nei siti. L'Agenzia per la cybersicurezza italiana, a quanto si apprende, ha allertato i soggetti potenzialmente interessati dall'offensiva: gli aeroporti e, più in generale, gli erogatori di servizi essenziali.



Aeroporti di Puglia: 'Servizi web regolari'

"Aeroporti di Puglia comunica che dalle analisi effettuate non sono state rilevate compromissioni al regolare funzionamento dei servizi web di Aeroporti di Puglia, che sono tutti regolarmente online". Lo afferma Aeroporti di Puglia riferendosi all'attacco hacker di Mysterious team Bangladesh che avrebbe preso di mira tre aeroporti italiani: quelli di Valle d'Aosta, Calabria e Puglia.

