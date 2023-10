Ultima generazione blocca l'autostrada Torino-Milano, 19 denunciati

Diciannove attivisti di Ultima Generazione - che hanno partecipato questa mattina al blocco dell'autostrada Torino-Milano - sono stati denunciati dalla Digos di Torino per manifestazione non autorizzata, blocco della circolazione e per alcuni di loro inottemperanza al foglio di via dal capoluogo piemontese che avevano già ricevuto per precedenti azioni. A quanto si apprende gli investigatori stanno procedendo nei confronti degli ambientalisti con altri provvedimenti.

Video Ultima Generazione, bloccata la Torino-Milano: attivisti portati via di peso

"Mi chiamo Daniele, ho 25 anni e ho scelto di andare in azione con Ultima generazione perché sono stanco di avere paura. Ho paura perché non posso più ignorare che il mondo intorno a me stia diventando sempre più invivibile. Che le temperature diventano sempre più estreme, gli incendi sono una costante di tutte le estati, le siccità sono sempre più gravi mentre alluvioni e grandinate sono sempre più frequenti e intense". A parlare è uno dei ragazzi che stamattina si sono ritrovati a Torino, alla periferia Nord della città, dove si entra nell'autostrada A4 Torino-Milano, bloccando per due ore la circolazione. "Ho paura - prosegue il giovane - perché so che questa situazione sarà sempre peggio, e non stiamo facendo abbastanza per fronteggiarla. Nonostante si sappia da decenni la gravità della situazione, le emissioni che rappresentano la causa principale di tutto questo continuano ad aumentare. Tanto alla fine saremo noi ultimi a pagarne il prezzo, ad avere la casa distrutta da un'alluvione o a non poterci permettere i prodotti di quei pochi raccolti risparmiati dalla siccità. Ho paura perché mi sento, o meglio mi sentivo, impotente di fronte a tutto questo. Mi sentivo troppo piccolo per fare qualcosa, troppo insignificante per provare a cambiare le cose. Non voglio più sentirmi così". "I governi ci hanno tradito - aggiunge un altro partecipante, Mida- , continuano a incontrarsi in grandi meeting per parlare del clima e prendere accordi che verranno puntualmente disattesi".



Salvini, 'più sanzioni per gli eco-imbecilli, anche il carcere'

"Eco-imbecilli!!!". Così su Instragram il ministro dei Trasporti Matteo Salvini definisce gli attivisti di Ultima generazione che questa mattina hanno bloccato l'autostrada Torino-Milano. "Incollarsi all'asfalto e fermare una delle autostrade più importanti d'Italia, creando problemi a lavoratori e studenti e danneggiando ambiente e commercio, è un atto criminale. Per questo, la Lega è impegnata per portare avanti la sua proposta per aumentare le sanzioni - con multa pesante, carcere e arresto in flagranza - ai cretini che bloccano le strade a danno di migliaia di cittadini incolpevoli. Basta", scrive il vicepremier.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA