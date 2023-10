Covid, manca autorizzazione Camera e slitta processo a Cunial

A distanza di oltre sei mesi dal via libera della giunta per le autorizzazioni, al tribunale di Aosta non è ancora arrivato dalla Camera il provvedimento per procedere: così il giudice monocratico Marco Tornatore ha dovuto rinviare al prossimo 5 marzo il processo nei confronti dell'ex deputata Sara Cunial (M5s e poi Misto), accusata di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al 24 aprile 2021, in occasione di una manifestazione contro la Dad nel centro del capoluogo valdostano. Secondo la procura di Aosta, prima di salire sul palco della manifestazione, Cunial avrebbe inveito contro un finanziere. All'epoca la regione era in zona rossa e la deputata - nella ricostruzione degli inquirenti - era stata sorpresa a bere birra con altre otto persone, senza distanziamento, fuori da un locale poi chiuso cinque giorni per violazione delle norme anti-Covid.

"Sono una parlamentare e godo dell'immunità" avrebbe detto ai due finanzieri che le avevano chiesto un documento. Sotto il palco, poi, avrebbe fornito il suo tesserino da parlamentare, ma poco dopo lo avrebbe strappato di mano al militare dicendogli "ti dovresti vergognare" e ancora "se torni dal ragazzo per fargli chiudere il bar ti rovino". Quattro testimoni della difesa hanno negato le accuse nel corso del processo. Rischiano un'imputazione per falsa testimonianza dopo che il pm Francesco Pizzato ha chiesto la trasmissione degli atti in procura.





