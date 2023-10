Per Fedez leggero miglioramento, il monitoraggio è costante

Leggero miglioramento delle condizioni di salute per il rapper Fedez che è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo due emorragie dovute a ulcere intestinali. Secondo quanto risulta all'ANSA, il cantante sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria.

Fedez è costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo. Nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana.







