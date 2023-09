Lampedusa, Meloni: 'Servono soluzioni serie'. Von der Leyen: 'Sfida europea che richiede risposta europea'

11:55

"Per me è molto importante essere qui oggi" insieme alle autorità italiane. "Quella dell'immigrazione illegale è una sfida europea che richiede una risposta europea". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine della visita a Lampedusa svolta insieme alla presidente del Consiglio Giorgio Meloni. "Saremo noi a decidere chi arriva in Europa e non i trafficanti", ha poi aggiunto von der Leyen.