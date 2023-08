Esercito, Vannacci avvicendato e avviata inchiesta interna

Ieri il generale di divisione Roberto Vannacci è stato avvicendato nel suo incarico dal generale di divisione Massimo Panizzi, suo superiore diretto lungo la catena gerarchica. Il generale Panizzi, nel mantenere le funzioni di Comandante dell'Area Territoriale del Comando delle Forze Operative Terrestri, ha assunto anche il comando dell'Istituto geografico militare di Firenze.

Tale provvedimento, di natura amministrativa, è stato adottato per tutelare sia l'Esercito sia il generale Vannacci, sovraesposto mediaticamente dalla vicenda legata al suo libro. Parallelamente è stata avviata un'inchiesta volta all'accertamento dei fatti; atto dovuto ai sensi degli artt. 552 e 553 del testo unico dell'ordinamento militare. Lo comunica l'Esercito.

"Oltre a Salvini sono stato contattato da altri esponenti politici di cui non farò il nome, se vorranno renderlo pubblico lo faranno loro. Ho ricevuto tantissimi messaggi e manifestazioni di supporto": così il generale Roberto Vannacci. "Non ho avuto alcun colloquio con il ministro Crosetto, il quale ha tutta l'autorità per criticarmi", ha aggiunto Vannacci, che in merito al suo avvicendamento si è detto "a disposizione del mio superiore per incarichi vari".

