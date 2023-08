Nuovo record dello zero termico nella notte a 5.328 metri

Nuovo record italiano dello zero termico raggiunto nella notte alla stazione di radiosondaggio Novara Cameri a 5.328 metri. Lo ha reso noto iLMeteo.it sottolineando che nel nostro Paese è stato superato il record della Svizzera che stanotte a Payerne ha registrato lo zero termico a 5.298 metri, il valore più alto dal 1954, quando hanno iniziato le loro misurazioni. Per quanto riguarda le temperature massime in montagna, iLMeteo.it rileva che sono stati raggiunti 23 gradi a 2.100 metri e 39 gradi a 900 metri.



