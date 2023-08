Carceri: Vallette, la Procura di Torino chiede i documenti

Una serie di documenti è stata chiesta dalla procura di Torino all'amministrazione del carcere delle Vallette nell'ambito delle indagini sul caso delle due detenute morte lo scorso 11 agosto. Le carte si riferiscono al periodo in cui le donne sono state recluse nella struttura. Gli incarichi per le autopsie saranno affidati domani.

Fascicolo per istigazione al suicidio, ipotesi reato necessaria per gli accertamenti

E' stato aperto per istigazione al suicidio in procura a Torino il fascicolo per la morte della detenuta ventottenne che l'11 agosto si è tolta la vita nel carcere delle Vallette. La formulazione dell'ipotesi di reato è, al momento, solo un passo necessario per svolgere gli indispensabili accertamenti. A Palazzo di giustizia i procedimenti sui due casi di morte (l'altro riguarda la donna 43enne nigeriana che per settimane ha rifiutato cibo e acqua) restano separati.

