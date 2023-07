Flash mob davanti Montecitorio contro le sentenze sessiste

"Non è il tempo a decidere una violenza. Flashmob contro la sentenza che assolve un uomo che ha 'toccato' una giovane studentessa solo qualche secondo. La molestia non è goliardia ma sempre un abuso. Con Intergruppo Donne e Differenza Donna per una legge più severa". Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, dopo aver partecipato a un flash mob di mobilitazione contro le sentenze sessiste in piazza Montecitorio organizzato dal Partito democratico.

