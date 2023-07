Bambina chiama il 112, papà sta picchiando la mamma

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 06 LUG - In lacrime e in forte stato di agitazione, una bambina ha chiamato il numero di emergenza 112 dicendo che il padre stava picchiando la madre e aveva paura per il fratellino più piccolo. Ha fatto così scattare l'intervento dei carabinieri che hanno posto fine a una vicenda di violenza in famiglia nello spoletino.

I militari sono intervenuti infatti dopo la segnalazione di un "codice rosso". A dare l'allarme - riferiscono gli investigatori - la bambina. Il carabiniere di servizio al 112, mentre cercava di rassicurarla al telefono, ha inviato immediatamente presso l'abitazione personale della compagnia di Spoleto che ha identificato e arrestato un trentanovenne ucraino ponendo fine ai maltrattamenti subiti dalla donna e mettendo al sicuro i due figli minorenni che sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.

La donna ha quindi sporto denuncia. (ANSA).