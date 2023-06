Liberato lo chef sequestrato, sto bene

"Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film". Sono queste le parole di Panfilo Colonico, chef sulmonese di 49 anni, rilasciato in Ecuador dopo circa una settimana di sequestro. A confermare la notizia è stato lo stesso Colonico mettendosi in contatto prima con la Polizia e poi con alcuni amici di Sulmona (L'Aquila), la sua città.

Barba lunga, canotta nera e bermuda, con il viso provato, ma sorridente, lo chef è apparso in condizioni pressoché buone, anche se visibilmente sconvolto. Da quanto riferiscono testimoni sarebbe stato lo stesso Colonico a presentarsi davanti alla sua attività a bordo di un taxi.

I rapitori lo avrebbero lasciato a un casello. La Polizia sta cercando di ricostruire tutti i particolari della vicenda e sta ascoltando lo chef. Non è chiaro al momento se sia stato pagato un riscatto. Ieri erano stati arrestati due dei cinque presunti autori del sequestro.

"Abbiamo appreso con grande soddisfazione - dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - la notizia della liberazione dello chef originario di Sulmona, Panfilo Colonico. In questi giorni sono rimasto in contatto continuo con la Farnesina, che ringrazio per l'attenzione manifestata, per avere avuto notizie sull'evolversi di questo rapimento. Si chiude positivamente una vicenda drammatica che ha visto il nostro corregionale vittima dell'episodio criminoso".