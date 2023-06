Le Famiglie Arcobaleno aprono il Pride di Milano

Sono Famiglie Arcobaleno e Arcigay ad aprire la manifestazione del Pride 2023 di Milano. In testa al corteo, che partirà verso le 16 da piazza della Repubblica, c'è il trenino che ospiterà le famiglie omogenitoriali che dall'evento milanese rilanciano la loro battaglia per il riconoscimento dei figli, dopo la sentenza di ieri del tribunale di Milano. In tutto ci sono circa un trentina di carri, di aziende che sostengono il Pride ma anche di partiti politici come il Pd, il Movimento 5 stelle, +Europa, Sinistra italiana, c'è poi la Cgil.

Dal corteo del Pride "rilanciamo la nostra battaglia perché la stepchild adoption è stata dichiarata uno strumento insufficiente dalle supreme corti internazionali e ribadiamo che non ci fermeremo fino a che i nostri figli saranno riconosciuti alla nascita come tutti gli altri bambini italiani". Lo ha spiegato Elena Mantovani una delle fondatrici dell'associazione Famiglie arcobaleno a margine del Pride di Milano.

"Sicuramente è un anno che ha riportato sulla cronaca l'emergenza Lgbt+ e i diritti delle minoranze. Quest'anno più di sempre ci ricordiamo che il Pride è un atto politico, una manifestazione di orgoglio e visibilità per la nostra comunità. Oggi più che mai è importante esserci, non staremo nell'ombra". Così Alice Redaelli presidente Cig Arcigay Milano, al Pride Milano.

Pride di Milano Sul carro del Pd ci sono volantini con la scritta "Se per caso cadesse il governo io mi sposto un po' più in là". E la premier Giorgia Meloni è ritratta in un altro carro ritratta come una delle protagoniste della serie Tv The Handmaid's Tale, con la scritta 'Prejudice'. Non mancano anche i riferimenti ironici alla grande letteratura. A 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, un carro da Lecco, che è l'ambientazione iniziale dei Promessi Sposi, è dedicato a Renzo e Lucio. Al corteo milanese parteciperà anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Andare a modificare atti di nascita di bambini che hanno 6 o 7 anni è qualcosa di persecutorio. Rispetto alle decisioni dei tribunali l'unica cosa da fare è ricorrere e sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale". Così il segretario di +Europa Riccardo Magi al Pride Milano. "Si vuole affermare un modello di famiglia ma una democrazia deve rispettare la diversità - ha aggiunto - la destra avanza sempre di più nell'attacco" e l'idea di rendere reato universale la maternità universale "è gravissima sotto diversi profili" perché "si pone in contrasto con la Carta dei diritti europea. Sarà un'altra legge che finirà davanti alla Corte costituzionale e nel frattempo accade che ad alcuni bambini viene detto che sono figli di un reato universale. Non so se ci rendiamo conto del livello di discriminazione e pesantezza che il governo adotta nei loro confronti". Su questo "siamo l'unica forza di politica che ha una posizione chiara sulla regolamentazione in forma solidale della gestazione per altri proprio per evitare abusi" ha concluso Magi.

Pride anche a Palermo

È tutto pronto per la giornata conclusiva del Palermo Pride 2023 con il corteo dell'orgoglio Lgbtqia+ che tornerà a sfilare per le strade della città. "Il vicesindaco Carolina Varchi ha espresso legittimamente il suo pensiero e quello del suo partito Fratelli d'Italia, ma nella qualità di sindaco devo interpretare non solo il sentimento di una coalizione ma quello dell'intera città. Io sono il garante dei diritti civili, delle libertà e della dignità delle persone. Ecco perché l'amministrazione ha dato il patrocinio al Pride Palermo". Lo ha detto stamane il sindaco Roberto Lagalla