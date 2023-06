Traffico di droga ed armi, 25 arresti in Italia ed Europa

(ANSA) - CATANZARO, 05 GIU - É in corso un'operazione dei Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di finanza per l'esecuzione sul territorio nazionale ed in alcuni Paesi europei di 25 misure cautelari a carico di altrettante persone accusate di avere fatto parte di un'organizzazione criminale che avrebbe gestito un traffico internazionale di armi e droga.

L''operazione, coordinata dalla Dda di Catanzaro, viene eseguita, in particolare, in Germania ed in Belgio, con la collaborazione delle forze di polizia dei due Paesi, dello Scico e con il supporto di Europol. (ANSA).