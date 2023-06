Influencer fa il bagno nella Grotta azzurra ma è vietato

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - Un influecer fa il bagno nella grotta azzurra di Capri e posta il video nonostante sia vietato e il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, segnala il fatto "agli organi competenti".

"Con il ritorno dell'estate - sottolinea Borrelli - riaffiorano anche le cattive abitudini di chi in mare non rispetta le regole, degli esibizionisti che utilizzano i social per dare il cattivo esempio. E' il caso dell'influencer (di cui il deputato non fa il nome, ndr) che fa il bagno nella Grotta azzurra di Capri, all'interno della quale è severamente vietato immergersi per una precisa ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli, ed esibisce l'eroica iniziativa come un trofeo sulla Rete".

"I comportamenti scriteriati - aggiunge l'esponente dei Verdi - possono costare caro in termini di sicurezza, e se diffusi per carpire l'attenzione di tanti, vanno sanzionati. Chi diffonde messaggi erronei deve risponderne e subire le conseguenze".

