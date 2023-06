2 Giugno: sul litorale romano pienone e primi bagni

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Primo pienone dal sapore pienamente estivo oggi sulle spiagge del litorale romano, in occasione della Festa della Repubblica. Dopo la fase di maltempo dei giorni scorsi e dopo l'avvio ufficiale della stagione balneare, è scoppiata la voglia di tuffi e tintarelle: da Ostia a Castelporziano e Capocotta, da Fiumicino a Fregene sino a Maccarese e Passoscuro, dove tra l'altro oggi è al via la tre giorni della 45esima Sagra della Tellina.

Sin dalla prima mattinata è notevole l'afflusso dei romani verso spiagge libere, stabilimenti e chioschi balneari, ma anche ristoranti e bistrot. Ci sono anche molte presenze di turisti stranieri. Difficile trovare posti liberi per le auto sui lungomare, con il rischio di sosta selvaggia, in particolare in zone come il Villaggio dei pescatori a Fregene o Focene.

E oggi, in occasione della Festa della Repubblica, sul litorale romano diversi visitatori hanno approfittato dell'ingresso gratuito in tutti i Luoghi della Cultura del Parco archeologico: l'Area archeologica di Ostia antica, il Castello di Giulio II, i Porti Imperiali di Claudio e di Traiano, la Necropoli di Porto a Isola Sacra e il Museo delle Navi di Fiumicino. (ANSA).