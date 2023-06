2 giugno: Gava, pragmatismo per climate change e migrazioni

(ANSA) - TRIESTE, 02 GIU - La necessità di "promuovere innovazione, istruzione di qualità e il pari accesso alle opportunità" e, sul fronte delle sfide globali, l'altra necessità, quella di "affrontare con pragmatismo e senza ideologizzazioni i grandi e complessi temi del cambiamento climatico e delle migrazioni". Sono i punti fondamentali del discorso tenuto questa mattina dalla viceministra all'Ambiente Vannia Gava al Sacrario di Redipuglia in occasione della cerimonia per il 2 giugno. Gava ha anche chiesto di "rinnovare la memoria di chi ha sacrificato tanto per la Patria" e per costruire "un'Italia migliore in un momento delicato, che richiede un impegno collettivo per garantire un'economia presente, solida e inclusiva". Prima del discorso della viceministra era intervenuta la partigiana e Medaglia d'oro Paola Del Din che ha letto - dopo la preghiera per la Patria - la motivazione per il conferimento della Medaglia d'oro al valor militare al Milite ignoto. (ANSA).