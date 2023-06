Auto parcheggiata sbalzata in un canale, urtata da altra vettura

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Un'auto si è scontrata contro una vettura parcheggiata nei pressi del condotto pubblico: il mezzo in sosta è stato sbalzato all'interno del canale e, trasportato dalla corrente, si è andato ad incastrare sotto ad un ponticello. E' accaduto intorno alle ore 16:50 in via San Marco a Lucca.

Non ci sono persone rimaste ferite nell'incidente. Secondo quanto si apprende, sull'auto che ha provocato l'incidente viaggiavano due persone: il proprietario che al momento dello schianto non era alla guida è stato tratto in arresto dalla polizia municipale per resistenza a pubblico ufficiale. In seguito a quanto accaduto, infatti, gli agenti intervenuti, hanno proceduto ai rilievi del sinistro durante i quali l'uomo avrebbe dato in escandescenza.

Sul posto al lavoro una squadra di vigili del fuoco, coadiuvata dall'autogru del comando di Lucca. Per far sì che la vettura possa essere imbragata e tolta dal condotto, hanno fatto sapere i soccorritori, si è resa necessaria la chiusura del canale, a seguito della quale l'auto potrà essere rimossa e riportata sul piano stradale. (ANSA).