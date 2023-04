Polemica tra Sala e Occhiuto su assegnazione dei fondi Pnrr

(ANSA) - CATANZARO, 29 MAR - É polemica tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ed il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sull'assegnazione dei fondi del Pnrr. Il primo cittadino del capoluogo lombardo, parlando con i giornalisti al Parlamento europeo, ha proposto che le risorse vengano date "a chi le sa investire. Un Governo saggio li dà più alle realtà locali ed a quelle che hanno un 'track record' secondo cui possono investire. Io dico, allora, se ci sono dei residui, dateli a Milano. Sembro un provocatore ma non lo sono, perché ci sono una serie di progetti che ho nel cassetto e che, se mi fossimo finanziati, io ce la faccio entro il 2026. Le parole di Fitto di ieri" sui ritardi sul Piano "suonano un po' come una resa. Ma siccome siamo ancora in tempo, estendiamo a tutti l'operazione verità e diamo i fondi a chi li sa investire".

Pronta la replica del Governatore della Calabria. "Le dichiarazioni di Sala sul Pnrr? Questa sì che sarebbe una secessione", ha detto Occhiuto interpellato dall'ANSA. "Sul Pnrr - ha aggiunto - Giuseppe Sala sbaglia completamente approccio.

All'Italia sono stati assegnati oltre 191 miliardi di euro proprio perché il Sud del Paese è in difficoltà e merita, dunque, l'attenzione e i finanziamenti europei per potersi allineare alle Regioni del Nord. Senza il Mezzogiorno avremmo ricevuto molto, ma molto meno. Affermare 'diamo i soldi a chi li sa spendere', vuol dire lasciare indietro un pezzo di Paese, coloro appunto che sono in difficoltà che invece, proprio per questo loro deficit, andrebbero supportati di più dal Governo e da tutta la comunità nazionale. E allora io dico che questa sì che sarebbe una secessione. Facile fare il figo governando Milano. Sala dovrebbe provare a governare qualche mese in Calabria, in Sicilia o in Campania". (ANSA).