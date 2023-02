Ucraina: a Trieste sit-in pacifista a sostegno di Kiev

(ANSA) - TRIESTE, 25 FEB - Una cinquantina di persone ha partecipato questo pomeriggio alla manifestazione "Stand with Ukraine" organizzata dall'associazione Liberi Oltre le Illusioni per supportare la resistenza ucraina, in occasione del primo anno di conflitto.

In piazza della Borsa si è svolto un sit in durante il quale gli attivisti si sono collegati alla maratona nazionale cui hanno partecipato tantissime piazze italiane per testimoniare solidarietà al popolo ucraino.

Alla manifestazione giuliana in particolare, hanno partecipato anche il sindaco, Roberto Dipiazza, e la senatrice Tatjana Rojc (Pd).

Durante la diretta Trieste ha introdotto il collegamento con il docente universitario Alessandro Achilli che per Mondadori ha curato l'antologia "Poeti d'Ucraina" insieme con la traduttrice Yaryna Grusha Possamai, una testimonianza in versi delle ultime generazioni che pongono al centro della loro poetica la tragedia della guerra e l'anelito alla libertà.

Liberi Oltre le Illusioni è un'associazione apartitica nata nel 2018 e impegnata nella divulgazione nei settori politico economici, umanistici e scientifici con costanti dibattiti e con ospiti esperti in dedicati canali youtube.

Fin dalle prime ore dell'invasione russa, Liberi Oltre si è impegnata a informare su quanto stava avvenendo sui vari fronti ucraini con una diretta che per molte settimane non si è mai interrotta. A tutt'oggi l'associazione tiene una rassegna stampa quotidiana con fonti affidabili e commenti da tutto il mondo.

