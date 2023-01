Abusi su un bambino di quattro anni, denunciato lo zio

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Abusi sessuali su un bambino di quattro anni, lo zio denunciato per violenza sessuale. E' la vicenda sulla quale sta cercando di far luce il tribunale di Piacenza, per fatti avvenuti lo scorso anno.

Secondo quanto ricostruisce il quotidiano 'Libertà', il tribunale ha nominato un consulente incaricato di fare una perizia sul piccolo.

Ad accorgersi della vicenda sarebbe stato il padre del bambino: il piccolo veniva infatti portato, al pomeriggio, per alcune ore dai nonni e ha raccontato ai genitori di alcune strane attenzioni da parte dello zio che abita in quella casa.

La vicenda, nel massimo riserbo, è stata segnalata alla polizia e quindi alla magistratura di Piacenza. Ieri il Gup ha nominato un consulente che si occuperà della perizia che avrà l'obiettivo di verificare se il bambino potrà partecipare a un'udienza protetta. (ANSA).