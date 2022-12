Due morti in casa nel Modenese, ipotesi omicidio-suicidio

(ANSA) - MODENA, 22 DIC - Due persone sono state trovate morte in tarda mattinata in una villetta a Serramazzoni, sull'Appennino modenese. Uno dei due sarebbe il proprietario della casa, in via Belvedere, un commerciante conosciuto nella zona, sui 70 anni, mentre l'altro sarebbe un uomo più giovane di qualche anno. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. A dare l'allarme sarebbe stato un collega di una delle due vittime. Accertamenti sono in corso e tra le ipotesi c'è quella di un omicidio suicidio. L'area è stata transennata.

