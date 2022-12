Bimbo affida desiderio a palloncino, vigili fuoco lo esaudiscono

(ANSA) - TRIESTE, 22 DIC - "Ciao Jonathan! La tua letterina è arrivata a Pordenone e abbiamo pensato di mandarti l'autoscala giusta per te, assieme a un sogno per ogni notte: tu e l'autoscala che crescete assieme e un giorno, da grande, magari sarai anche un Vigile del Fuoco e l'autoscala, stavolta quella vera, potrai farla vedere a tutti i bambini. Buon Natale". È il messaggio che i Vigili del Fuoco di Pordenone hanno indirizzato a un bimbo di 3 anni, residente in provincia di Como, che nei giorni scorsi aveva affidato la propria letterina per "Gesù Bambino" a un palloncino azzurro liberato nel cielo. Il desiderio era ovviamente quello di veder comparire sotto l'albero il camion giocattolo rosso fiammante dei pompieri.

La missiva è atterrata ieri nei campi vicino a Pordenone e la persona che l'ha ritrovata ha pensato di recapitarla immediatamente al locale Comando. Ora il pacco regalo - finanziato dall'associazione dei Vigili del fuoco di Pordenone - è già in viaggio verso la casa del bambino, dove verrà consegnato alla vigilia di Natale. (ANSA).