Salvò Eitan sulla funivia, benemerenza alla memoria al padre

(ANSA) - PAVIA, 09 DIC - Con il suo gesto d'amore, stringendo il figlio tra le braccia mentre il 23 maggio 2021 cadeva la cabina della funivia del Mottarone, gli ha salvato la vita.

Eitan Biran, che oggi ha 7 anni e vive con gli zii paterni in una villetta di Travacò Siccomario, alle porte di Pavia, è l'unico sopravvissuto in una tragedia nella quale ha perso i genitori, il fratellino di 2 anni e i due bisnonni. Oggi il Comune di Pavia, durante la tradizionale cerimonia di consegna delle civiche benemerenze di San Siro, ha voluto ricordare Amit Biran, assegnandogli il riconoscimento alla memoria.

A ritirarlo è stata la sorella Aya, la zia che in questo anno e mezzo è stata sempre vicina ad Eitan anche quando il nonno materno lo aveva sequestrato, un anno fa, per portarlo in Israele, la patria di origine della famiglia Biran.

Aya Biran oggi è parsa molto emozionata quando è salita sul palco dell'aula Magna del Collegio Ghislieri per ritirare la benemerenza dedicata a suo fratello: prima di ricevere il diploma, ha abbracciato a lungo il sindaco Mario Fabrizio Fracassi e Nicola Niutta, presidente del consiglio comunale di Pavia. Tra il pubblico erano presenti anche i suoi genitori e il marito Or Nirko.

"Amit Biran aveva 30 anni, studiava medicina e lavorava per la sicurezza della comunità ebraica di Milano - di si legge nella motivazione del premio -. Il piccolo Eitan per tutta la vita ricorderà il coraggio e la forza del padre che ha compiuto un miracolo, lo ha protetto tenendolo stretto a sè, abbracciandolo con tutto l'amore possibile. La benemerenza di San Siro ad Amit Biran vuole sottolineare l'affetto della città di Pavia all'unico sopravvissuto dell'incidente che ha messo fine a tutta la sua famiglia". (ANSA).