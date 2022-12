Ponte Immacolata, Viabilità Italia, traffico intenso

In vista della festività dell' 8 dicembre, che coincide con l'inizio della stagione sciistica e con l'apertura dei numerosi "mercatini di Natale", Viabilità Italia della Polizia di Stato prevede un incremento dei volumi di traffico veicolare sull'intera rete stradale e autostradale nazionale, ed in particolare lungo gli itinerari stradali in direzione delle aree montane del nord Italia.

Viabilità Italia informa che per agevolare gli spostamenti sarà vigente il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t nelle giornate di giovedì 8 dicembre e domenica 11 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

E inoltre richiama l'attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale. Ricorda, anche, che in molte autostrade e strade extraurbane è vigente l'obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili; è possibile consultare l'elenco delle strade extraurbane ed autostrade in cui è vigente l'obbligo sul sito internet www.poliziadistato.it, sezione Viabilità Italia - Piano Neve edizione 2022-2023.

La polizia di Stato raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità rispettando i limiti previsti; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori.