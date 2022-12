Incendio ditta materiale elettronico, scuole chiuse in 5 Comuni

(ANSA) - MACERATA, 06 DIC - Sta andando avanti dalla scorsa notte e proseguirà per tutta la notte il lavoro di 21 vigili del fuoco, provenienti da vario comandi delle Marche, per spegnere definitivamente un incendio divampato nel capannone della Remel, azienda che si occupa di riciclo di materiale elettrico ed elettronico, a Casette Verdini di Pollenza (Macerata). Le fiamme sono state domate e circoscritte, ma una parte della struttura è pericolante. Le squadre dei vigili del fuoco stanno utilizzando la schiuma antincendio per soffocare le fiamme, abbattere i fumi e abbassare le temperature all'interno del capannone. Dal quale si è levata una colonna di fumo nero che si è diffusa in una vasta area: domani saranno chiuse le scuole di Casette Verdini, di Sforzacosta di Macerata, di Urbisaglia, di Tolentino e di Corridonia. In alcune località saranno chiuse anche le attività.

La Prefettura di Macerata ha convocato i sindaci e ha aperto il Centro di coordinamento soccorsi, invitando la popolazione a tenere le finestre chiuse, ad usare le mascherine all'aperto e non mangiare verdure a foglia larga. Domani dovrebbero essere resi noti i risultati dell'analisi dell'aria fatte dall'Arpam.

Ancora ignote le cause del rogo. I titolari escludono operò che si tratti di dolo.