Auto contro albero vicino Roma, morte due ragazze ventenni

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Due ragazze, entrambe ventenni, sono morte in un incidente stradale avvenuto questa notte ad Anzio, centro del litorale laziale. Il fatto è avvenuto in via della Pineta, l'auto su cui viaggiavano le due giovani è andata a sbattere contro un albero morendo sul colpo. Sul posto mi vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri. (ANSA).