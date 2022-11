Valditara, salve 90 posizioni dirigenti rispettando Pnrr

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Sul tema del dimensionamento scolastico le scelte del dicastero vanno nella doppia direzione di mitigare gli effetti delle normative precedenti e di osservare i vincoli dell'Europa in attuazione del PNRR: non si può essere europeisti a corrente alternata, solo quando non costa alcuno sforzo". Lo dice il ministro per l'Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara che sulla questione del dimensionamento scolastico attacca i sui predecessori Azzolina e Bianchi "hanno illuso il mondo della scuola" e aggiunge: "Abbiamo salvato 90 posizioni rispettando i vincoli del PNRR e ottenendo risparmi che rimarranno nella scuola". (ANSA).