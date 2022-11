Banco Alimentare, da inizio anno aiutate 1.750.000 persone

Crescono in Italia le richieste ricevute di aiuto per sostegno alimentare: dall'inizio dell'anno ad oggi sono 85mila in più, dato che ha fatto salire a 1.750.000 le persone aiutate. E' quanto comunicato dal Banco Alimentare nel giorno della Colletta Alimentare, organizzata da Fondazione Banco Alimentare Onlus, in 11mila supermercati italiani per la giornata di oggi, 26 novembre, in collaborazione con 140mila volontari. L'iniziativa, realizzata da ventisei anni, invita a comprare prodotti a lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l'infanzia come omogeneizzati o latte in polvere. I volontari, per la giornata di solidarietà, indossano una pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco Alimentare e che viene utilizzato anche per i sacchetti forniti per fare la spesa. Per il secondo anno consecutivo il calciatore Giorgio Chiellini è testimonial della Colletta Alimentare.