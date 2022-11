Istat: 'il 60% delle donne è vittima di un partner o un ex '

"Le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono 139 (45,9% del totale), 39 uomini e 100 donne. Il 58,8% delle donne è vittima di un partner o ex partner (57,8% nel 2020 e 61,3% nel 2019). I minorenni sono uccisi da persone che conoscono". Lo dicono i dati Istat sulle Vittime di omicidio nell'anno 2021 diffusi oggi.

In generale, "nel 2021 gli omicidi risultano in lieve calo, ne sono stati commessi 303 (315 nel 2019, 286 nel 2020). In 184 casi le vittime sono uomini e in 119 sono donne. Si arresta il calo degli omicidi di donne e sono in lieve aumento quelli di uomini, che erano invece diminuiti nel 2020 (170)". Lo affermano i dati Istat diffusi oggi relativi al 2021. "È straniero il 19,1% delle vittime, dato stabile nel tempo - spiega l'istituto di ricerca -, nella maggior parte dei casi (63,8%) uomini. Tra gli italiani i maschi sono il 60% del totale. Ancora in diminuzione gli omicidi dovuti alla criminalità organizzata: 23 nel 2021, pari al 7,6% del totale (29 nel 2019 e 19 del 2020)".