Città europea 2022 Academy of Urbanism, Trieste è prima

(ANSA) - TRIESTE, 24 NOV - Trieste si è aggiudicato il primo posto nella classifica delle "Città europee 2022" stilata dalla commissione dell'Academy of Urbanism. La Cerimonia di premiazione si è svolta questa sera a Londra nella sede dell'English National Ballet Mulryan Centre. L'ambito riconoscimento ha visto premiata in finale l'Italia con Trieste, seguita, a pari merito, da Spagna con Malaga e Belgio con Mechelen.

In settembre la Commissione giudicatrice era giunta a Trieste per valutare in due giorni la città in forza di 7 criteri: Leadership e Governance, Carattere locale (senso distintivo di luogo, identità e risonanza culturale), Amenità (attrattività), Successo commerciale e fattibilità (ambiente favorevole a creazione e distribuzione di ricchezza), Sostenibilità ambientale, Comunità, salute e benessere, Connettività.

Per la vicesindaca Serena Tonel, presente alla cerimonia, la vittoria è un "ulteriore riconoscimento sul piano internazionale del lavoro che stiamo svolgendo per vivibilità, crescita economica e culturale, sviluppo e sostenibilità di Trieste, ora Capitale d'area riconoscibile e riconosciuta". E' un nuovo "successo di tutta la comunità triestina capace di esprimere le proprie peculiarità e potenzialità aprendosi al mondo". (ANSA).