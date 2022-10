La statuina di Meloni premier tra i presepi di San Gregorio Armeno

In omaggio a una tradizione ormai consolidata, che vuole la commistione tra i personaggi storici del presepe con quelli dettati dall'attualità, arriva sul mercato del presepio napoletano la statuina della neo premier Giorgia Meloni. A cimentarsi due tra i più conosciuti maestri dell'arte presepiale Marco Ferrigno e Genny Di Virgilio.

Tailleur chiaro su maglia rosa per l'opera di Ferrigno, completo turchese con i pollici alzati in segno di vittoria la rappresentazione di Genny Di Virgilio. Le statuine saranno tra le attrazioni di Natale a San Gregorio Armeno, la strada napoletana dei presepi.