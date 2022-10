Richiamate gallette di Riso 'Carrefour bio' per micotossine

Richiamate confezioni da 200g di Gallette di riso giganti di marchio Carrefour bio "per possibile presenza di micotossine". L'avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute. Il produttore Continental Bakeries -Granco Sa, con sede a Enghien in Belgio, ha disposto il richiamo dei lotti R22159A e R22160A con scadenza 9-10/6/2023.

Nel documento si spiega che "solo un consumo di grande quantità di alimenti contenenti micotossine può condurre a problemi di salute".

L'indicazione è: "i consumatori che hanno acquistato confezioni appartenenti ai lotti indicati sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarli nel punto vendita di acquisto per sostituzione o rimborso".